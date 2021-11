Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Ramos se livre sur son calvaire !

Publié le 30 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Dimanche contre l'ASSE, Sergio Ramos a enfin disputé ses premières minutes avec le PSG. Et le défenseur espagnol ne cache pas son soulagement.

Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos aura donc dû attendre 5 mois pour disputer ses premières minutes sous les couleurs parisiennes. En effet, dimanche, à l'occasion du déplacement sur la pelouse de l'ASSE, l'ancien capitaine du Real Madrid était titulaire pour la première fois depuis sa signature au PSG. Et après la rencontre, Sergio Ramos affichait sa joie.

Ramos est ravi de son retour