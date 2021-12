Foot - PSG

PSG : Marquinhos, Kimpembe… Que doit faire Pochettino avec le retour de Sergio Ramos ?

Publié le 2 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Désormais, Sergio Ramos est donc opérationnel au PSG. De quoi donner quelques maux de tête à Mauricio Pochettino au moment de composer sa défense centrale…

Cet été, le PSG a sauté sur l’occasion pour s’offrir Sergio Ramos, qui était libre après son départ du Real Madrid. Toutefois, à peine arrivé à Paris, l’Espagnol a été miné par son physique. Touché, le défenseur central a manqué de longs mois de compétition, au point de susciter de grosses interrogations concernant son état de santé. Finalement, Ramos a travaillé très dur pour revenir à 100% et cela a payé. Face à l’ASSE, l’ancien du Real Madrid a effectué sa grande première sous le maillot du PSG. Un retour qui redistribue forcément les cartes en défense centrale.

Quel choix pour Pochettino ?

Jusqu’à présent, Marquinhos et Presnel Kimpembe étaient bien installés en défense centrale au PSG. Mais désormais, avec Sergio Ramos, cela va changer et de grosses conséquences sont attendues. En effet, ayant l’Espagnol à disposition, Mauricio Pochettino se voit offrir plusieurs solutions : soit il continue avec Marquinhos et Kimpembe, soit il remplace le Français par Ramos étant donné que le Brésilien est intouchable en tant que capitaine, soit il associe Kimpembe et Sergio Ramos avec Marquinhos comme milieu de terrain, soit il fait le choix de faire une défense à 3, ce qui est l’envie de plusieurs fans.



Alors, que doit faire Pochettino avec le retour de Sergio Ramos ?