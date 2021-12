Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme constat de Pochettino sur l’absence de Neymar !

Publié le 1 décembre 2021 à 20h45 par T.M.

Ce mercredi, face à l’OGC Nice, Mauricio Pochettino doit faire sans Neymar. Une absence que regrette l’entraîneur du PSG;

Touché à la cheville contre l’ASSE, Neymar sera absent entre 6 et 8 semaines. Alors que le Brésilien revenait bien après un début de saison compliqué, le voilà donc coupé dans son élan. Un coup dur pour Mauricio Pochettino qui va devoir faire sans le numéro 10 parisien pour les prochaines rencontres, à commencer par celle de ce mercredi face à l’OGC Nice. D’ailleurs, à propos de cette absence de Neymar, Pochettino a tenu à répondre à ceux qui peuvent penser que cela pourrait être un mal pour un bien.

« Il ne déséquilibre pas l’équipe »