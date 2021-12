Foot - PSG

PSG : Donnarumma s’enflamme pour son nouveau trophée !

Publié le 2 décembre 2021 à 9h42 par La rédaction mis à jour le 2 décembre 2021 à 9h46

Sacré meilleur gardien de l’année lundi soir à la cérémonie du Ballon d’Or 2021, Gianluigi Donnarumma a de nouveau savouré ce trophée Yachine lors du match du PSG contre Nice.