Mercato - PSG : Le retour d'une ancienne pépite de QSI plombée par... Zahavi ?

Publié le 3 décembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Le PSG suivrait attentivement les prestations de Christopher Nkunku, ancien pensionnaire du centre de formation. Mais le Real Madrid se serait immiscé dans ce dossier et aurait un sacré atout dans sa manche.

Au fil des années, le PSG a perdu bon nombre d’éléments prometteurs, issus pour la plupart de son centre de formation. Dans l’incapacité de leur offrir du temps de jeu en Ligue 1 en raison de la présence de nombreuses stars dans l’équipe première, le club parisien ne peut qu’observer avec impuissance l’exil de ses talents, qui pour certains, ont depuis réussi à s’imposer dans d’autres équipes européennes. Le meilleur exemple reste Kingsley Coman. Passé par la Juventus après son départ du PSG, l’ailier est parvenu à se faire une place au Bayern Munich et à vite devenir indispensable. Un autre ancien pensionnaire du centre de formation parisien a réussi à faire son trou en Bundesliga. Il s’agit de Christopher Nkunku, qui avait rejoint le RB Leipzig en 2019. Après quelques mois d’adaptation, le joueur de 24 ans est parvenu à s’imposer avec la formation allemande, qui laisse sa chance aux jeunes. Auteur de treize buts, Nkunku réalise la meilleure saison de sa carrière et toque à la porte de l’équipe de France et de Didier Deschamps.

Le PSG suit les prestations de Nkunku

Mais les prestations majeures réalisées par Christopher Nkunku depuis le début de la saison ont interpellé plusieurs équipes européennes. Le joueur français serait surveillé par de nombreux cadors et notamment par son club formateur, le PSG. Selon les informations divulguées par Bild et OK Diario , les dirigeants parisiens apprécient les qualités de Nkunku et voudraient le rapatrier en 2022. D’autant que l’ailier n’avait pas fermé la porte à un retour dans la capitale. « Ce passage au PSG m’a fait grandir. Je n’ai aucun regret ça m’a donné beaucoup d’expérience et j’en suis fier. Paris c’est mon club formateur, j’ai beaucoup d’amour pour ce club et revenir un jour au PSG, pourquoi pas » avait-il lâché en octobre dernier au micro de Téléfoot. Mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier, qui pourrait animer l'actualité des transferts jusqu’au prochain mercato estival.

Le Real Madrid idéalement placé à cause de Zahavi ?