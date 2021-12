Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Vinicius... Le rêve fou d'Ancelotti avec Mbappé !

Publié le 3 décembre 2021 à 18h15 par A.M.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid en juin prochain. Et Carlo Ancelotti a déjà un plan bien précis.

L'été dernier, Kylian Mbappé a failli quitter le PSG. C'était en tout cas son souhait comme il le révélait au micro de RMC début octobre. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », confiait l'attaquant français. Mais alors que son contrat s'achève en juin prochain, le numéro 7 du PSG semble toujours se diriger vers le Real Madrid qui attend son arrivée libre en juin prochain.

Ancelotti rêve déjà de son trio Benzema-Mbappé-Vinicius