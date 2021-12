Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Dortmund sur l'avenir d'Haaland !

Publié le 3 décembre 2021 à 17h15 par D.M.

Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc a ouvert la porte à un départ d'Erling Haaland. L'attaquant norvégien figure dans le viseur de plusieurs clubs et notamment du PSG.

La presse espagnole a fait sa UNE sur l’avenir de Kylian Mbappé ce vendredi. As annonce que le joueur du PSG devrait prendre la direction du Real Madrid à l’issue de son contrat, à la fin de la saison. Le club parisien a déjà les idées claires en ce qui concerne sa succession. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a pour priorité de s’attacher les services d’Erling Haaland, dans le viseur de plusieurs équipes. Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc a ouvert la porte à un départ de sa star lors du prochain mercato estival.

« C'est aussi un fait qu'il peut quitter le club sous certaines conditions »