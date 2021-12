Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grosse annonce de Xavi sur l'avenir de Frenkie De Jong !

Publié le 3 décembre 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que certaines rumeurs ont avancé que Frenkie de Jong pourrait être sacrifié par le FC Barcelone, Xavi a tenu à mettre un terme à ces informations.

Le FC Barcelone fait face à de gros soucis sur le plan financier, et ceux-ci l'empêchent de recruter comme il le voudrait. De ce fait, la direction de l’écurie catalane n’a d’autre choix que de vendre certains de ses joueurs pour être en mesure d’en recruter de nouveaux. Et c’est dans cette optique qu’il a été annoncé que le Barça serait prêt à sacrifier Frenkie de Jong l’été prochain, lui qui a une grosse valeur marchande et dont la vente pourrait offrir un vrai bol d’air frais financier au FC Barcelone.

« Frenkie de Jong est intransférable »