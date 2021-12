Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cavani en approche ? Xavi lâche une réponse claire !

Publié le 3 décembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Alors que le Barça chercherait à se renforcer en attaque cet hiver, le club catalan aurait coché le nom d'Edinson Cavani. Le cas de l'Uruguayen a ainsi été évoqué auprès de Xavi ce vendredi en conférence de presse.

Le FC Barcelone compterait se montrer actif sur le marché des transferts du mois de janvier. Face à la possible retraite de Sergio Agüero en raison de ses problèmes au cœur, le club culé se serait mis en quête d'un nouvel attaquant de pointe pour l'hiver prochain. Ainsi, Edinson Cavani a notamment été annoncé comme étant dans le viseur des dirigeants barcelonais. Toutefois, Xavi n'a pas voulu en dire plus sur un possible intérêt de l'Uruguayen...

Xavi botte en touche sur Cavani