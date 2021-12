Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait plomber la prolongation de Mbappé !

Publié le 3 décembre 2021 à 20h45 par A.M.

D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé réclame notamment le plus gros salaire de l'effectif pour prolonger au PSG. Une condition qu'il sera difficile à remplir face à Neymar.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG libre et ainsi rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Une prolongation n'est pas totalement à exclure, mais selon Daniel Riolo « Kylian Mbappé qui menace de se barrer, qui a déjà dit : “Je m’en vais si je n’ai pas le plus gros salaire du club”. Il veut le plus gros salaire du club, il le dit. » D'un point de vue économique, cela ne devrait pas poser de problème au PSG, mais au sein d'un vestiaire rempli de star, un bouleversement de la hiérarchie salariale aurait d'importantes conséquences.

Mbappé plus gros salaire du PSG ? Neymar n'acceptera pas