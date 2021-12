Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta répond à Messi pour un retour au Barça !

Publié le 3 décembre 2021 à 19h15 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta s'est exprimé longuement sur le départ de Lionel Messi au PSG, et a tenu à lui envoyer un message.

Lionel Messi a animé l’été 2021. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’international argentin a pris la direction du PSG durant le mois d'août. Président de la formation blaugrana , Joan Laporta est revenu sur le départ de Messi et a tenu à mettre les choses au clair : « Je n'ai jamais demandé à Messi de jouer gratuitement et en cela Messi a raison car, à part ça, c'est le meilleur joueur du monde. Nous savions qu'il avait une offre importante et c'était absurde. En tout cas, ça devait venir de lui, pas de moi. Je n'ai jamais dit cela et une controverse est née qui est déformée à la source ».

« J'aimerais que Leo revienne un jour au club »