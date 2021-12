Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 3 décembre 2021

Arrivé au PSG à l’été 2015, Angel Di Maria affiche une préférence claire pour son avenir, alors que son contrat avec le club de la capitale court jusqu’à la fin de la saison.

Avec 276 matches au compteur pour 91 buts et 113 passes décisives, Angel Di Maria est incontestablement entré dans l’histoire du Paris Saint-Germain, une histoire qui pourrait prendre fin dans les prochains mois. Alors qu’il a prolongé en mars dernier, l’Argentin est actuellement dans sa dernière année de contrat et sera donc libre de s’engager dans le club de son choix à partir du 1er janvier. Pour autant, Angel Di Maria n’a de cesse d’afficher son envie de poursuivre sa carrière au PSG, alors qu’il fêtera ses 34 ans en février prochain et qu’il dispose d’une clause pour prolonger d’une saison. « J’ai une affection particulière pour le club et la ville. Depuis le début je me sens ici comme à la maison. Les gens sont tellement gentils au club et en dehors que je ne peux ressentir quelque chose de négatif. Tout est favorable, impeccable et je suis très heureux , expliquait Angel Di Maria sur RMC la semaine dernière. J’espère surtout avoir un an supplémentaire. » Un message fort envoyé en direction de Leonardo, que l’Argentin a de nouveau lancé ces dernières heures.

Di Maria veut prolonger… avant de filer en Argentine