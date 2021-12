Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Russie... Une légende du Real Madrid annonce la couleur !

Publié le 5 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Conseiller sportif de TSI, Michel Salgado confirme l'intérêt de Roman Dubrov pour le rachat de l'ASSE.

Dimanche dernier, Roland Romeyer était bien accompagné à Geoffroy-Guichard pour assister au choc contre le PSG. En effet, le président du Directoire de l'ASSE était avec Roman Dubov, président de la société russe Total Sport Invesments, porteur d'un projet de rachat en compagnie du milliardaire Sergeï Lomakin. Ancien défenseur du Real Madrid, Michel Salgado était également dans les tribunes du Chaudron en sa qualité de conseiller sportif de TSI. Et ce dernier confirme les intentions du projet russe.

«On cherche un club qui forme et sort de bons joueurs, Saint-Etienne est l'un d'eux»