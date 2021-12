Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dénouement imminent pour la vente du club ?

Publié le 4 décembre 2021 à 15h10 par A.M. mis à jour le 4 décembre 2021 à 15h14

Présenté comme l'un des candidats sérieux au rachat de l'ASSE, Serge Bueno s'apprête à transmettre une offre de rachat pour les Verts. Et une réponse immédiate pourrait être donnée.

Le processus de vente de l'ASSE suit son cours et s'accélère. Quatre projets seraient désormais en lice pour le rachat du club du Forez dont un projet local porté par Serge Bueno, fondateur de l'entreprise Smart Good Things, déjà sponsor de l'ASSE. L'homme d'affaires franco-israélien pourrait même s'associer à Olivier Markarian. Homme d'affaires de Valence dans la Drôme, Markarian était déjà porteur d'un projet local qui s'appuyait sur des fonds du Luxembourg et des investisseurs de la région. Mais KPMG, le cabinet d'audit en charge d'éplucher les dossiers de rachat, a retoqué ce projet. Mais si les deux candidats venaient à s'allier, ce projet pourrait bien venir concurrencer ceux des investisseurs étrangers.

Bueno va transmettre «une proposition qui inclut une réponse immédiate»