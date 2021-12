Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie se confirme pour Samuel Umtiti !

Publié le 4 décembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Ayant perdu sa place au FC Barcelone suite à ses absences répétées, Samuel Umtiti pourrait rebondir du côté du Milan AC. La tendance serait d'ailleurs en train de se confirmer.

Depuis quelques années maintenant, Samuel Umtiti est régulièrement sujet aux blessures. Sur les trois dernières saison, l’international tricolore a toujours disputé moins de 20 rencontres toutes compétitions confondues. Par ses absences répétées, le champion du monde 2018 a peu à peu perdu sa place dans le onze de départ du FC Barcelone. Si depuis le début de l’exercice 2021-2022 il est apte à jouer, Samuel Umtiti n’a cependant toujours pas joué la moindre minute et l’arrivée de Xavi n’a pas l’air d’avoir arrangé les choses. L’ancien de l’OL se chercherait donc une porte de sortie et le journaliste italien Rudy Galetti a évoqué un possible intérêt du Milan AC.

Le Milan AC penserait bien à Samuel Umtiti