Mercato - Barcelone : Une porte de sortie prestigieuse se présente à Umtiti !

Publié le 3 décembre 2021 à 1h30 par B.C.

Alors que l’AC Milan est à la recherche d’un nouveau défenseur suite à la blessure de Simon Kjaer, Samuel Umtiti serait visé par l’écurie italienne.

Si le FC Barcelone compte se renforcer cet hiver, des départs sont également espérés en interne, et ils pourraient même conditionner le prochain mercato du club culé. Plusieurs indésirables sont poussés vers la sortie, à commencer par Samuel Umtiti, qui n’a pas disputé la moindre rencontre cette saison. Malgré l’arrivée de Xavi sur le banc du Barça, le défenseur français traverse une période très difficile, au point qu’une rupture de contrat soit même envisagée par la direction par manque de propositions. Ce qui n’aurait pas échappé à l’AC Milan.

L’AC Milan prêt à miser sur Umtiti ?