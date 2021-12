Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur le départ de Luis Suarez !

Publié le 3 décembre 2021 à 1h00 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez a été transféré à l'Atlético de Madrid à l'été 2020. Alors que son numéro 9 a remporté le trophée EFE, Enrique Cerezo a profité de l'occasion pour revenir sur sa signature chez les Colchoneros.

Alors que le Barça est totalement passé à côté de sa saison 2019-2020, Josep Bartomeu a décidé de faire un grand ménage dans l'effectif catalan. Dans cette optique, le prédécesseur de Joan Laporta a poussé vers la sortie un grand nombre de joueurs, et notamment Luis Suarez. Une situation qui a profitée à l'Atlético de Madrid, puisque le club emmené par Diego Simeone a pu s'offrir El Pistolero pour environ 7M€. Alors qu'il renait de ses cendres chez les Colchoneros , Luis Suarez a remporté le trophée EFE , récompensant le meilleur joueur ibérique ou ibéro-américain évoluant en Liga. Pour l'occasion, Enrique Cerezo est revenu sur sa signature et les coulisses de son arrivée à l'Atlético de Madrid.

«J'ai appris sa signature par téléphone, j'attendais de pouvoir la confirmer»