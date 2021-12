Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Ancelotti lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 2 décembre 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que Carlo Ancelotti réussit ses débuts avec le Real Madrid, Katia, sa fille, s’est prononcé sur la possibilité de voir l’Italien à la tête d’une sélection à l’avenir.

Après une première expérience au Real Madrid entre 2013 et 2015, Carlo Ancelotti a fait son retour chez les Merengue durant l’intersaison, en lieu et place de Zinedine Zidane. Jusqu’à maintenant, l’Italien réalise un parcours sans faute en étant leader de la Liga avec 7 points d’avance sur l’Atlético (qui dispose d’un match en retard) et en réussissant à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Alors que le contrat de Carlo Ancelotti court jusqu’en juin 2024, Katia, sa fille, s’est prononcé sur son avenir, et la possibilité de le retrouver sur le banc d’une sélection.

« Je ne le vois pas comme sélectionneur »