Mercato - PSG : Une nouvelle offensive se prépare dans ce dossier à 0€ !

Publié le 5 décembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Désireux de se renforcer l'été prochain, le PSG suivrait attentivement la situation de Marcelo Brozovic. Cependant, l'Inter préparerait une nouvelle offre de prolongation pour le milieu de terrain croate et les positions des deux parties commenceraient à se rapprocher.

Après avoir frappé un énorme coup sur le marché des transferts l'été dernier en enregistrant les arrivées libres de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum tout en s'attachant les services d'Achraf Hakimi pour 60M€ et en se faisant prêter Nuno Mendes, le PSG compterait toujours se renforcer d’ici le prochain mercato estival. De ce fait, la direction parisienne surveillerait avec attention les situations de certains joueurs. Sur sa liste, on peut y retrouver le nom de Marcelo Brozovic. En fin de contrat avec l’Inter en juin prochain, l’international croate n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec son club autour d’une prolongation. Cependant, une nouvelle réunion serait à prévoir entre les deux parties après le match de Ligue des champions entre l’Inter et le Real Madrid comme le rapporte la Gazzetta dello Sport . Et le club milanais préparerait une nouvelle offensive.

Les positions commencent à se rapprocher entre l’Inter et Marcelo Brozovic