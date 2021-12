Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo rassuré pour la succession de Mbappé ?

Publié le 4 décembre 2021 à 23h15 par A.C.

Vincenzo Italiano, coach de la Fiorentina, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Dušan Vlahović, qui a récemment annoncé ne pas vouloir prolonger et qui intéresse plusieurs clubs dont le PSG.

A seulement 21 ans, Dušan Vlahović est en train de se faire un nom en Europe, après s’être affirmé comme une des belles attractions de la Serie A. L’attaquant de la Fiorentina n’affole pas seulement les compteurs, mais également le mercato puisqu’il a officiellement annoncé ne pas vouloir prolonger son contrat, qui se termine en juin 2023. Ainsi, un départ est inévitable et Leonardo veut être prêt quand le moment viendra. La presse italienne assure que le directeur sportif du Paris Saint-Germain est un grand fan du Serbe, qui serait également suivi par la Juventus et Tottenham.

« Est-ce que j’ai demandé à mes dirigeants de ne pas vendre Vlahović ? Pour le moment non »