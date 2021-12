Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Une piste se précise pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 4 décembre 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, la Juventus commencerait à grandement s’activer pour enrôler le Français.

Ousmane Dembélé pourrait faire l’objet d’un gros jeu d’enchères sur le marché au cours des prochains mois. En fin de contrat le 30 juin, l’ailier tricolore se dirige tout droit vers un départ libre du FC Barcelone, et ce d’autant plus que les négociations dans le sens d’une prolongation ne semble vraiment pas avancer. De ce fait, plusieurs clubs se pencheraient sur sa situation, notamment Manchester United, Tottenham et Newcastle United. Mais il se pourrait que la Juventus soit l’écurie la plus insistante…

La Juventus est prête à offrir un pont d’or à Ousmane Dembélé