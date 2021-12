Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La presse espagnole fait une révélation sur la première recrue hivernale de Puel !

Publié le 5 décembre 2021 à 0h45 par D.M.

Première recrue hivernale de l'ASSE, Joris Gnagnon n'en a pas terminé avec le FC Séville. Le défenseur n'est pas parvenu à trouver d'accord avec son ancien club et devrait retrouver ses dirigeants devant le tribunal.

L’ASSE connaît déjà l’identité de sa première recrue hivernale. Libre depuis son départ du FC Séville en septembre dernier, Joris Gnagnon s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’à la fin de la saison, même si les Verts n’ont pas encore officialisé l’opération. « Joris (ndlr Gnagnon) vient pour avoir du temps de jeu, pour nous apporter sa qualité de défenseur et surtout dans une période où on sera sûrement amoindri par des absences vu la CAN. D’ici-là, il faut qu’il se rebâtisse un physique et petit à petit, redevienne compétitif. Voilà, c’est bien de l’avoir là, même s’il a eu des problèmes. Il a été pas mal impacté pendant des mois par le Covid et donc ça l’a beaucoup impacté et il faudra y aller très progressivement avec lui » avait indiqué Claude Puel en conférence de presse.

Gnagnon n'a pas trouvé d'accord avec le FC Séville