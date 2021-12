Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste chaude de Xavi aurait pu rejoindre... le Real Madrid !

Publié le 5 décembre 2021 à 0h00 par D.M.

Lié à Manchester City jusqu'en 2025, Ferran Torres est annoncé comme l'une des grandes priorités du FC Barcelone. Mais le joueur espagnol aurait très bien pu porter le maillot du Real Madrid au début de sa carrière.

Directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany s’est rendu, dernièrement, en Angleterre afin de visiter les installations de Manchester City et rencontrer les dirigeants citizens . Et le responsable a sûrement évoqué avec ses homologues la situation de Ferran Torres. Lié à la formation de Premier League jusqu’en 2025, le milieu offensif voudrait rejoindre le FC Barcelone et aurait déjà donné son accord à Joan Laporta. Désormais, le présiden t blaugrana doit trouver un accord avec Manchester City, qui valoriserait son joueur à 70M€.

Ferran Torres était proche du Real Madrid