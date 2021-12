Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un international français au cœur d'une bataille entre Tuchel et Ancelotti !

Publié le 4 décembre 2021 à 22h30 par La rédaction

Faisant le bonheur de l'AS Monaco, Aurélien se serait fait remarquer par plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid et Chelsea. L'intérêt du pensionnaire de Premier League serait d'ailleurs en train de se confirmer en Angleterre.

Auteur de bonnes prestations à l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni s’est fait remarquer sur le marché des transferts. L’international tricolore aurait tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid. Les Merengue chercheraient à renouveler leur effectif, Luka Modric et Toni Kroos arrivants en fin de cycle et le Français semble être une bonne option. Cependant, le club madrilène va devoir faire face à une grande concurrence sur le dossier puisque des formations comme Chelsea surveilleraient également Aurélien Tchouaméni. Une tendance qui serait en train de se confirmer en Angleterre.

Tuchel serait bien tombé sous le charme d’Aurélien Tchouaméni