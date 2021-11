Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel fait une grosse annonce par sa première recrue hivernale !

Publié le 30 novembre 2021 à 14h00 par A.M.

Libre de tout contrat, Joris Gnagnon devait bien s'engager avec l'ASSE. Claude Puel a apporté plus de précisions sur ce dossier.

Cet hiver, l'ASSE compte bien se renforcer de façon importante afin de combler le départ de nombreux internationaux pour la CAN en janvier, et continuer à lutter pour le maintien. Dans cette optique, Claude Puel semble d'ores et déjà tenir sa première recrue hivernale. Comme annoncé ces derniers jours, Joris Gnagnon devrait s'engager avec les Verts. Libre depuis la rupture de son contrat avec le Séville FC, l'ancien Rennais a même commencé à s'entraîner avec l'ASSE.

Puel confirme pour Gnagnon