Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Ligue 1 s’enflamme pour Lionel Messi !

Publié le 4 décembre 2021 à 20h45 par B.C.

Alors que Lionel Messi est arrivé cet été au PSG, Facundo Medina ne cache pas tout le bien qu’il pense du septuple Ballon d’Or avant l’opposition entre le club de la capitale et le RC Lens ce samedi soir.

Malgré de très longues discussions pour une prolongation de contrat, Lionel Messi n’est pas parvenu à trouver un accord avec le FC Barcelone l’été dernier, l’obligeant ainsi à changer de club. L’Argentin a donc pris la décision de rejoindre le PSG, déterminé à mettre la main sur lui depuis l’arrivée des Qataris dans la capitale. Une énorme opération bouclée en l’espace de quelques jours dont certains ont encore du mal à se remettre aujourd’hui. Alors que Lionel Messi découvrira le Stade Bollaert ce samedi soir à l’occasion du match entre le RC Lens et le PSG, Facundo Medina n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de son compatriote argentin.

« Messi est le meilleur du monde »