Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une volonté claire pour Mbappé !

Publié le 4 décembre 2021 à 18h45 par A.M.

Après s'être heurté au refus du PSG cet été pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid attend désormais avec impatience le 1er janvier.

L'été dernier, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, l'attaquant du PSG a confirmé qu'il avait réclamé son départ afin de rejoindre le Real Madrid. Le club merengue a ainsi décidé de transmettre plusieurs offres pour recruter le Champion du monde 2018, mais le PSG a tout repoussé, malgré des propositions allant jusqu'à 200M€. Impuissant et agacé de voir un club être en mesure de repousser une telle offre pour un joueur qui n'avait plus qu'un an de contrat.

Le Real compte les jours avant de pouvoir recruter Mbappé