Foot - PSG

PSG : L'énorme mise au point de Messi sur sa rivalité avec Ronaldo !

Publié le 4 décembre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que Leo Messi et Cristiano Ronaldo se sont battus pendant des années en Liga, l’international argentin évoluant désormais au PSG affirme que son duel contre le Portugais n’était pas sa principale motivation pour performer.

Entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo et Leo Messi ont rythmé la Liga et le football européen avec leur nombreux duels, qu’ils soient en face à face ou à distance. Les deux hommes ont ainsi incarné l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du football pendant ces années jusqu’au départ du quintuple Ballon d’Or du côté de la Juventus. Et tandis que Leo Messi est désormais au PSG, le duel entre les deux hommes s’est atténué. Cependant, à l’occasion d’un entretien accordé à France Football , l’Argentin affirme qu’il savait se motiver de lui-même et qu’il n’avait pas besoin de voir Cristiano Ronaldo enchainer les exploits pour avoir la détermination d’en faire de même.

« Je souhaitais juste me surpasser pour être le meilleur dans l’absolu »