Mercato - PSG : Le «geste extraordinaire» de Neymar pour Messi !

Publié le 4 décembre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que Neymar lui avait proposé de prendre son numéro 10 à son arrivée au PSG, Leo Messi a révélé pourquoi il a décidé de refuser cette proposition du Brésilien.

Arrivé au PSG en août dernier à la suite de son départ libre du FC Barcelone, Leo Messi a paraphé un contrat de deux ans assorti d’une troisième année en option avec le club de la capitale. Mais une question s’est posée à son arrivée, à savoir celle de son numéro de maillot. Le numéro 10 qu’il portait au Barça était effectivement déjà la propriété de Neymar. Et avant de finalement prendre le numéro 30, le Brésilien a proposé au septuple Ballon d’Or son numéro 10. Une offre repoussée par Leo Messi, comme il l’explique bien dans les colonnes de France Football ce samedi.

«C'était un geste extraordinaire de sa part»