PSG - Malaise : Une guerre entre Donnarumma et Navas ? La réponse !

Publié le 4 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Depuis le début de la saison, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se partagent le rôle de gardien numéro 1 au PSG. De quoi altérer la relation entre les deux ?

Arrivé en 2019 au PSG, Keylor Navas avait immédiatement résolu les problèmes de gardiens dans la capitale. Mais malgré le Costaricien, Leonardo n’a pas hésité à sauter sur l’occasion Gianluigi Donnarumma. Cet été, le meilleur joueur du dernier Euro était libre, n’ayant pas trouvé d’accord avec le Milan AC pour prolonger. Donnarumma a donc posé ses valises au PSG, de quoi toutefois causer des maux de tête à Mauricio Pochettino, qui doit gérer la hiérarchie des gardiens. Et jusqu’à présent, l’entraîneur parisien a refusé d’établir une hiérarchie claire, préférant alterner entre Navas et Donnarumma.

« Keylor et moi sommes unis »