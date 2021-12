Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un signal fort pour cette piste de longue date !

Publié le 5 décembre 2021 à 7h15 par A.C.

Giuseppe Marotta s’est exprimé au sujet de l’avenir de Marcelo Brozovic, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin et qui semble être très apprécié au Paris Saint-Germain.

Parallèlement à ses gros coups d’éclat, le Paris Saint-Germain semble prêt à exploiter le marché des joueurs en fin de contrat. Cela lui a d’ailleurs très bien réussi cet été, avec notamment Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma. Ainsi, Leonardo travaillerait déjà sur plusieurs dossiers chauds et cela serait le cas de Marcelo Brozovic. Déjà approché par le directeur sportif du PSG par le passé, le Croate se rapproche de la fin de son contrat avec l’Inter et dans seulement quelques semaines il pourra déjà négocier avec un autre club.

« Si les joueurs veulent continuer à l’Inter, alors l’accord sera trouvé très facilement »