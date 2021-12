Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo vont recevoir une offre à plus de 100M€ !

Publié le 4 décembre 2021 à 11h10 par A.M.

Porteur d'un projet local par le biais de son entreprise Smart Good Things, Serge Bueno annonce sa volonté de transmettre une très grosse offre pour le rachat de l'ASSE.

En coulisses, la vente de l'AS Saint-Etienne a connu un coup d'accélérateur ces derniers jours puisque quatre candidats seraient en lice pour racheter le club. Le projet le plus médiatique est celui porté par Roman Dubov, président de la société Total Sport Investment, qui s'appuie sur le milliardaire russe Sergeï Lomakin, 986e fortune mondiale selon le magasine Forbes . Mais ce n'est pas tout puisque l'existence d'un projet local a également été révélée par L'Equipe . Un projet porté par Serge Bueno, patron de l'entreprise Smart Good Things qui a déjà investi dans l'association de l'ASSE Cœur-Vert. Et 'homme d'affaires franco-israélien semble avoir le moyen de ses ambitions.

Serge Bueno annonce une très grosse offre pour racheter l'ASSE