Mercato - Barcelone : Coutinho pose ses conditions pour son avenir !

Publié le 4 janvier 2022 à 16h00 par La rédaction

Alors que Philippe Coutinho n'entrerait plus dans les plans du Barça, le Brésilien serait enclin à quitter les Blaugrana dès cet hiver. Cependant, le milieu offensif n'accepterait qu'un départ en Angleterre ou en Italie.

Philippe Coutinho n'a jamais répondu aux énormes attentes placées en lui au FC Barcelone. Ainsi, le Barça chercherait à se séparer du Brésilien depuis plusieurs mois maintenant, qui plus est après l'éviction de Ronald Koeman. Ce dernier était l'un des derniers soutiens du milieu offensif et comme le précise Sport , Coutinho aurait compris que son avenir allait se compliquer chez les Blaugrana après le licenciement du technicien néerlandais. De plus, dès son arrivée, Xavi aurait informé le joueur 29 ans qu'il ne comptait pas sur lui afin que Philippe Coutinho prépare au mieux son départ cet hiver.

Coutinho ne veut que la Premier League ou la Serie A