Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho a identifié sa prochaine destination !

Publié le 4 janvier 2022 à 9h30 par Th.B.

D’après la presse ibérique, Philippe Coutinho aurait finalement pris la décision d’aller voir ailleurs cet hiver. Et après le FC Barcelone, le Brésilien aimerait retrouver la Premier League où il a brillé à Liverpool.

En janvier 2018, Philippe Coutinho devenait l’un des joueurs les plus chers de l’histoire du football en rejoignant le FC Barcelone pour une somme avoisinant les 160M€. Cependant, le milieu offensif brésilien n’est jamais parvenu à s’imposer au Barça et a même été envoyé le temps d’une saison au Bayern Munich où il a entre autres soulevé la Ligue des champions à l’été 2020. Ne faisant pas partie des joueurs phares de Xavi Hernandez, Philippe Coutinho serait enfin prêt à tourner la page selon la presse catalane puisqu’il aurait donné son accord à ses dirigeants pour partir cet hiver.

Coutinho veut retrouver la Premier League