Mercato - Barcelone : Le Barça annonce la couleur pour le départ de Coutinho !

Publié le 3 janvier 2022 à 21h00 par Th.B.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho serait susceptible d’être mis à la porte cet hiver. Et selon un dirigeant du Barça, tout se mettrait en place pour son départ.

Dans le cadre du mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait bien mener à bien une opération dégraissage au niveau de l’effectif entraîné par Xavi Hernandez. D’ailleurs, ce dernier aurait réclamé dans la foulée de l’élimination en phase de poules de la Ligue des champions que trois départs aient lieu cet hiver selon AS . Devenu indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait prendre la porte courant janvier, d’autant plus que Flamengo aurait des vues sur l’international brésilien d’après SPORT. Et à en croire les propos de Mateu Alemany, le dossier Coutinho se décanterait les jours passant.

« Tout est en marche » pour Coutinho selon Alemany !