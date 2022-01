Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Robert Lewandowski tape du poing sur la table pour son avenir !

Publié le 4 janvier 2022 à 7h15 par A.C.

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération, Robert Lewandowski aurait l’intention de quitter le Bayern Munich.

Voilà plusieurs saisons déjà qu’il martyrise les cages adverses, mais Robert Lewandowski n’a pas encore eu la reconnaissance qui lui est due. Le Polonais a souvent vu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lui passer devant, comme lors du dernier Ballon d’Or et cela commencerait à le questionner. A 33 ans il pourrait en effet décider de connaitre un autre championnat que la Bundesliga, afin de pourquoi pas viser les plus grandes distinctions individuelles qui pourraient arriver plus facilement au Real Madrid ou en Premier League.

Lewandowski réclame à nouveau un bon de sortie