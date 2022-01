Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI poussée vers la sortie !

Publié le 4 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria aurait été proposé du côté de l’Inter Milan, ce qui laisse donc clairement entendre que Leonardo ne compte plus sur lui pour l’avenir.

Interrogé début décembre par TNT Sports , Angel Di Maria (33 ans) affichait son souhait de continuer l’aventure au PSG, lui qui dispose d’une année en option supplémentaire dans son contrat arrivant à expiration : « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », indiquait Di Maria. Et pourtant…

Di Maria proposé à l’Inter

La Repubblica a lâché une petite bombe lundi en indiquant que le profil d’Angel Di Maria aurait été proposé à l’Inter Milan, sous-entendant ainsi assez clairement que l’international argentin n’entrerait pas dans les plans du PSG pour la suite du projet. Toutefois, le média italien précise que l’Inter n’aurait pour le moment pas donné suite à l’option Di Maria.