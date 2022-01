Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est passé à l'action pour l'un de ses gardiens !

Publié le 3 janvier 2022 à 21h10 par La rédaction

Alors que le contrat du jeune Simon Ngapandouetnbu expire à la fin de la saison, l'OM aurait soumis une offre de prolongation au gardien de but. Le portier compterait poursuivre sa carrière à Marseille.

À seulement 18 ans, Simon Ngapandouetnbu a tapé dans l'œil de Jorge Sampaoli lors de pré-saison de l'OM l'été dernier. En effet, le jeune portier est depuis régulièrement appelé par le technicien argentin dans le groupe professionnel marseillais. Dans la hiérarchie des gardiens de but, Simon Ngapandouetnbu se retrouve derrière Pau Lopez et Steve Mandanda, et ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. Néanmoins, l'international français U19 semble beaucoup compter pour les dirigeants de l'OM à l'avenir...

L'OM veut prolonger Ngapandouetnbu