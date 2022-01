Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enfin une bonne nouvelle pour les finances de Frank McCourt !

Publié le 3 janvier 2022 à 16h30 par La rédaction

À la peine avec l’OM, Dario Benedetto a été prêté l’été dernier à Elche. Cependant, son aventure en Espagne ne se passe pas aussi bien que prévu et le joueur pourrait envisager un retour définitif en Argentine. Ce départ pourrait également arranger les affaires du club phocéen et celles de son propriétaire, Frank McCourt.

L’été dernier, l’OM s’est séparé de plusieurs joueurs. Sur cette liste comprenant Florian Thauvin, Valère Germain ou encore Hiroki Sakai, on peut retrouver Dario Benedetto. Ayant vu son temps de jeu diminuer au fil de la deuxième partie de la saison dernière face à la concurrence d’Arkadiusz Milik, l’Argentin s’est trouvé une porte de sortie afin de pouvoir se relancer. L’attaquant de 31 ans a donc été prêté à Elche lors du dernier mercato estival. Cependant, son aventure en Espagne ne s’avère pas payante non plus, Dario Benedetto n’ayant inscrit que 2 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues. De ce fait, le joueur appartenant toujours à l’OM pourrait envisager un retour au pays.

Benedetto a reçu une offre de Boca Juniors

Selon les informations de Foot Mercato , l’OM pourrait bien se débarrasser définitivement de Dario Benedetto. L’attaquant argentin aurait reçu une offre officielle de la part de Boca Juniors, où il évoluait entre 2016 et 2019 avant de rejoindre le club phocéen. Son agent, Christian Bragarnik, qui est aussi le propriétaire d’Elche, où il a été prêté par l’OM, serait favorable à un retour en Argentine pour son client. Tout semble se mettre en place petit à petit pour l’avenir de Dario Benedetto. Et cela devrait retirer une sacrée épine du pied de la direction marseillaise.

L’opportunité de se séparer d’un flop et d’un gros salaire en même temps pour l'OM

En effet, cette opportunité de se séparer de Dario Benedetto prochainement permettrait à l’OM de se débarrasser de l’un de ses flops. Recruté en 2019 avec la figure du grand attaquant tant recherché par le club olympien, l’Argentin n’a pas eu le rendement escompté. En 71 rencontres toutes compétitions confondues, Dario Benedetto n’a trouvé le chemin des filets qu’à 17 reprises et n’a délivré que 5 passes décisives. À titre de comparaison, Kostas Mitroglou, régulièrement critiqué pour son manque d’efficacité, a seulement inscrit un but de moins que l’Argentin en seulement 50 matchs. De plus, le départ de Dario Benedetto permettrait à l’OM d’alléger grandement sa masse salariale. En effet, le joueur de 31 ans percevrait environ 260 000€ mensuels, soit autant que Steve Mandanda et presque autant que Dimitri Payet. L’OM devrait donc sortir majoritairement gagnant de l’opération, si Dario Benedetto vient à quitter le club définitivement.