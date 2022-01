Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi à fond sur un cadre du Real Madrid ?

Publié le 3 janvier 2022 à 15h15 par La rédaction

En quête de renfort au milieu de terrain, le PSG surveillerait plusieurs joueurs sur le marché des transferts. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi aurait gardé contact avec Casemiro.

Malgré le recrutement de Georginio Wijnaldum l’été dernier et les présences d’Idrissa Gueye, Marco Verratti, Leandro Paredes et d’Ander Herrera au poste de numéro 6, le PSG scruterait tout de même le marché des transferts à la recherche d’un autre milieu défensif. Depuis quelques mois maintenant, plusieurs noms ont été liés au club de la capitale, comme Marcelo Brozovic, Paul Pogba ou encore Franck Kessié. Cependant, le PSG serait également intéressé par un joueur du Real Madrid et travaillerait sur le dossier depuis un certain temps maintenant.

Casemiro serait toujours en contact avec Nasser Al-Khelaïfi