Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour l’avenir de cette pépite de Pochettino !

Publié le 3 janvier 2022 à 15h45 par T.M.

Au PSG, la gestion des jeunes fait énormément parler, de quoi d’ailleurs jeter un froid sur l’avenir de certains. C’est notamment le cas d’Edouard Michut pour lequel Leonardo aurait déjà pris sa décision.

Le PSG regorge de jeunes talents, mais il est difficile pour eux de se faire une place au milieu des stars de Mauricio Pochettino. Une gestion qui est toutefois reprochée à l’entraîneur argentin, pointé du doigt pour ne pas assez donner de chances aux pépites parisiennes. Cela vaut surtout pour Xavi Simons et Edouard Michut, qui brillent avec les U19 et qui avaient pourtant reçu la promesse de s’entraîneur avec les professionnels cette saison. Cela n’est pas le cas et cela amènerait notamment Michut à se poser des questions sur son avenir.

Pas de départ au programme !