Mercato - PSG : Une grande annonce à venir de Kylian Mbappé ? La réponse !

Publié le 3 janvier 2022 à 14h45 par T.M.

Pour le moment, Kylian Mbappé n’a toujours rien dit concernant son avenir. Et cela devrait rester ainsi encore quelques semaines et même mois. Explications.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est donc autorisé à négocier un autre club étant en fin de contrat avec le PSG. Possiblement libre à la fin de la saison, le Français peut ainsi régler dès maintenant son arrivée au Real Madrid. Une annonce pourrait alors tomber dans les prochains jours. Toutefois, cela ne devrait pas arriver. A en croire les informations dévoilées par Josep Pedrerol sur le plateau d’ El Chiringuito , Mbappé aurait un autre plan de vol concernant la communication à propos de son avenir.

Il va encore falloir attendre…

Tout le monde attend d’en savoir plus concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Et l’attaquant du PSG devrait encore se faire désirer un petit peu. Au moins jusqu’à la rencontre de Ligue des Champions face au Real Madrid, cela devrait être le silence radio, que ce soit du côté de Mbappé, que de la Casa Blanca. Ce n’est qu’après ce rendez-vous que le champion du monde devrait annoncer son départ du PSG, sans pour autant donner sa destination. Et le Parisien devrait ensuite attendre la fin de la saison pour communiquer son arrivée au Real Madrid.