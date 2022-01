Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone met clairement les choses au point pour Dembélé !

Publié le 3 janvier 2022 à 12h45 par T.M.

En marge de la présentation de Ferran Torres ce lundi, Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone, s’est prononcé sur le cas d’Ousmane Dembélé.

Au FC Barcelone, le cas d’Ousmane Dembélé est le dossier brulant du moment. Alors que le club catalan s’active depuis plusieurs mois pour le prolonger, les demandes financières du clan Dembélé sont trop importantes. De quoi alors mettre à mal la possible signature d’un nouveau contrat. Par conséquent, Dembélé serait plus proche que jamais de prendre la sortie, lui qu’on annonce notamment du côté du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

« Nous attendons une réponse définitive »