Mercato - Barcelone : Le Barça connaît la réponse pour… Edinson Cavani !

Publié le 3 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone ait des vues sur Edinson Cavani, Ralf Rangnick refuse de voir partir l’attaquant de Manchester United.

Au terme du mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait, en plus de Ferran Torres, disposer d’une nouvelle arme offensive dans l’effectif de Xavi Hernandez. Ce serait d’ailleurs la volonté première des dirigeants du Barça dans le cadre de cette fenêtre des transferts et l’une des routes empruntées par le FC Barcelone mènerait à Edinson Cavani dont le contrat à Manchester United arrivera à expiration à l’issue de la saison. Cependant, alors qu’il est entraîneur intérimaire de Manchester United jusqu’au mois de juin, Ralf Rangnick n’a pas l’intention de témoigner du départ d’ El Matador, n’en déplaise au FC Barcelone.

« Je lui ai dit que je voulais absolument qu'il reste jusqu'à la fin de la saison »