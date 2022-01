Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première désillusion pour Xavi cet hiver ?

Publié le 3 janvier 2022 à 5h30 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire faux bond au Barça alors que d’autres courtisans disposant de plus de moyens dans l’immédiat, feraient la cour au Gabonais.

À l’issue du mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait s’être renforcé encore plus qu’actuellement. Après Dani Alves et Ferran Torres, la section sportive du Barça aimerait offrir un nouvel attaquant à Xavi Hernandez selon la Cadena SER et le nom de Pierre-Emerick Aubameyang revient notamment du côté du club culé, lui qui a été écarté du groupe d’Arsenal par Mikel Arteta. Néanmoins, la situation financière du FC Barcelone ne ferait pas du club culé une destination très plausible.

Newcastle et Al-Hilal sur le point de doubler le Barça pour Aubameyang ?