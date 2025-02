Transferts : Le PSG a trouvé «une machine de guerre» pour 60M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a déboursé 60 millions d'euros pour recruter Joao Neves, ancien joueur de Benfica, rapidement devenu indispensable sous les ordres de Luis Enrique. Apprécié autant par son entraîneur que par les supporters, le milieu portugais de 20 ans se distingue par son dévouement et son esprit combatif, ce qui n’étonne pas son ancien entraîneur.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a déboursé la somme de 60M€ pour mettre la main sur Joao Neves, arrivé en provenance de Benfica. Un joueur suivi de près par Luis Campos et qui a rapidement donné satisfaction à Luis Enrique, qui en a fait un titulaire indiscutable dès le début de la saison. Les supporters du PSG, aussi, sont sous le charme.

« Il répète souvent cette phrase : je ne tergiverse pas, je fais »

Une cote de popularité qui s’explique par l’attitude et les qualités de Joao Neves sur le terrain, notamment sa détermination. Une caractéristique qui ne date pas d’hier comme le révèle Jorge Cruz, son ancien entraîneur à Tavira entre 2009 et 2013. « Il répète souvent cette phrase : je ne tergiverse pas, je fais. João a toujours reçu de son père la consigne de pratiquement ignorer la douleur dans les duels, d’oublier les éventuels pleurs et de ne se plaindre qu’une fois le match terminé. Je le vois comme une vraie machine de guerre capable d’avoir l’intelligence de mettre ses compétences au profit de son équipe », confie-t-il au Parisien.

« Normal qu’il connaisse un tel succès »

João Resende, son ancien coéquipier à Benfica, dit comprendre la réussite du milieu portugais au PSG. « Je ne suis pas surpris par son impact immédiat au PSG. L’image de João sur le terrain reflète sa personnalité dans la vie de tous les jours. Il a un bon esprit, il est énergique, travailleur et toujours disponible pour aider, résume-t-il, interrogé par le quotidien francilien. C’est une personne authentique et la bonne image que le public a de lui correspond exactement à ce qu’il est en privé. Sa mentalité et sa personnalité font qu’il est normal qu’il connaisse un tel succès. »