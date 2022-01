Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit le feu vert pour Aubameyang, mais…

Publié le 2 janvier 2022 à 22h00 par Th.B.

Certes, le FC Barcelone aurait ses chances dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang puisque ce dernier souhaiterait quitter Arsenal cet hiver. Cependant, Newcastle semblerait avoir pris une longueur d’avance.

D’ici la fin du mercato hivernal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait ne plus être un joueur d’Arsenal. Écarté du groupe professionnel par son entraîneur Mikel Arteta pour des raisons disciplinaires, Aubameyang figurerait dans le viseur du FC Barcelone bien que du côté de l’ASSE, son ancien coéquipier Bakary Sako lui ait adressé un appel du pied sur les réseaux sociaux et en conférence de presse. « J’essaye de l’attirer, vous n’aimeriez pas le revoir ici vous ? Moi, je suis sérieux, ce n’est pas sur le ton de la rigolade. Je ne sais pas si c’est réalisable mais Aubam’ a marqué le club et, n’importe où, il marquera vingt buts par saison. ». Le FC Barcelone souhaiterait renforcer le secteur offensif de Xavi Hernandez et songerait notamment à Aubameyang. Néanmoins, il se pourrait que tout se complique pour le FC Barcelone dans la course à la signature à cause… de Newcastle !

Aubameyang veut partir et dispose d’une porte de sortie à Newcastle !