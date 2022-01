Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Edinson Cavani, c'est terminé !

Publié le 2 janvier 2022 à 18h30 par La rédaction

En quête de renforts sur le plan offensif, le FC Barcelone suivrait avec attention la situation d’Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain. Cependant, l’Uruguayen devrait finalement finir la saison avec Manchester United.

En grande difficulté, le FC Barcelone va chercher à apporter des solutions à Xavi au cours de ce mercato hivernal. De ce fait, Joan Laporta scruterait avec attention le marché des transferts à la recherche de la moindre bonne affaire. Sur sa liste, le président du club catalan aurait déjà placé quelques noms, comme celui d’Edinson Cavani. L’Uruguayen est en manque de temps de jeu à Manchester United, ce qui pourrait alors provoquer son départ en ce mois de janvier. Une situation qui n'a pas échappé au Barça, bien que Joan Laporta risque finalement de devoir faire une croix sur l'ancien attaquant du PSG.

Cavani pourrait se résoudre à rester à Manchester United

Selon les informations partagées par le journaliste Rudy Galetti sur son compte Twitter , l'attaquant de 34 ans pourrait se résoudre à rester à Manchester United. Même si les contacts avec le FC Barcelone et Corinthians ont été confirmés, Edinson Cavani considérerait sérieusement l’idée d’honorer son contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2022 avant de se trouver une porte de sortie l’été prochain. En plus de cela, Ralf Rangnick s'est montré très clair ce dimanche concernant l’avenir d’Edinson Cavani.

« Il sait que je ne le laisserai pas partir »