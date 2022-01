Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une terrible réponse tombe pour Philippe Coutinho !

Publié le 3 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Cet hiver, le FC Barcelone cherche à se débarrasser de Philippe Coutinho. Mais encore faut-il trouver preneur.

La fin a-t-elle sonné entre Philippe Coutinho et le FC Barcelone ? Cela fait maintenant plusieurs mois que le club catalan cherche à se débarrasser du Brésilien et de son salaire. Cependant, jusqu’à présent, cela n’a pas été possible. Mais durant ce mois de janvier, la tendance pourrait bien être différente. Alors que le Barça cherche encore et toujours à faire partir Coutinho, ce dernier serait enfin enclin à aller voir ailleurs.

Palmeiras ? C’est non !