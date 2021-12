Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà la fin pour Philippe Coutinho ?

Publié le 31 décembre 2021 à 6h00 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait se relancer au Brésil.

Non, Philippe Coutinho n’a définitivement pas sa place au FC Barcelone. Ces dernières années il n’a jamais su se rendre indispensable en dépit de l’énorme montant qu’il a couté et la situation du Barça rend désormais un départ inévitable. Peu de clubs semblent toutefois vouloir lui donner une chance. Ainsi, SPORT a annoncé que Coutinho pourrait quitter le FC Barcelone et retrouver le championnat brésilien, ou deux clubs le suivraient de près et seraient disposés à formuler une offre au cours de ce mercato hivernal.

Pas de Flamengo pour Coutinho